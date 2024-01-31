الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري في مواجهة صعبة امام انبي بكأس رابطة الاندية الليلة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يخوض فريق الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء مواجهة صعبة أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذى يجمع بين الفريقين بربع نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

 

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وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة الاتحاد السكندري و إنبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الإسكندرية في اطار منافسات بطولة كأس الرابطة.

 

وحجز فريق انبي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة، بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة برصيد 6 نقاط.


كما نجح فريق الكرة الاول بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور ذاته، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة برصيد 6 نقاط.

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