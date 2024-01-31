إيران تتقدم على سوريا بهدف مهدي طارمي في الشوط الأول

أنهى منتخب إيران الشوط الأول متقدمًا على سوريا بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الدوري ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

سجل مهدي طارمي هدف إيران الوحيد في الدقيقة 33 من الشوط الأول من ضربة جزاء، حاول بعدها المنتخب الإيراني إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في الوصول للشباك الإيرانية.

بدأ منتخب سوريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

الدفاع: عبد الرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان

الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود

الهجوم:عمار رمضان، إبراهيم هيسار، عمر خريبين

وتأهل منتخب سوريا إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط. بينما تصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.