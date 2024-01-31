كأس آسيا.. إيران تتقدم على سوريا بالهدف الأول

تقدم منتخب إيران بالهدف الأول على سوريا في المباراة الجارية الآن على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الدوري ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

جاء الهدف في الدقيقة 33 من الشوط الأول بقدم النجم مهدي طارمي من ضربة جزاء.

بدأ منتخب سوريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

الدفاع: عبد الرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان

الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود

الهجوم:عمار رمضان، إبراهيم هيسار، عمر خريبين

وتأهل منتخب سوريا إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط. بينما تصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.