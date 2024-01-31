عمر خريبين أساسياً في هجوم سوريا ضد إيران

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تشكيل نسور قاسيون الرسمي لمواجهة إيران مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

وتأهل منتخب سوريا إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط.

بينما تصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وجاء المهاجم عمر خريبين أساسياً في تشكيل كوبر، لأول مرة في بطولة كأس آسيا هذه النسخة، على حساب بابلو صباغ.

وضم تشكيل سوريا كل من:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان

في الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود

الهجوم:عمار رمضان، إبراهيم هيسار، عمر خريبين

تصريحات كوبر قبل مباراة إيران

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سوريا وإيران: "المباراة ستكون صعبة أمام أحد أقوى منتخبات آسيا لكننا متفائلين وسنكون بقوة".

وتابع: "سنعمل على تقليل الأخطاء، نمتلك الروح والحماس ولدي ثقة في جميع اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس".

وأضاف: "طموحنا الآن الفوز في مباراة الغد وأنا لا أفكر في أبعد من ذلك الآن، هدفي إسعاد الشعب السوري".

واختتم كوبر: "كرة القدم فيها مفاجآت بعيدة عن كل الحسابات كل الاحتمالات مفتوحة غداً لدينا صلابة وروح التحدي لتحقيق الفوز".