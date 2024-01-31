مسابقات توظيفية جديدة في سبع جهات حكومية

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بيانا اليوم يعلن فيه عن فتح باب التقديم لمسابقات توظيفية في سبع جهات إدارية مختلفة، وذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير القادم.

الشروط

وأشار البيان إلى أن الجهاز سينشر تفاصيل كل مسابقة على صفحته الرسمية على "فيس بوك" وموقعه الالكتروني، ودعا الراغبين في التقديم إلى متابعتهما باستمرار لمعرفة الشروط والمستندات المطلوبة.

وتتضمن المسابقات فرص عمل في وزارة البيئة لـ(24) باحث بيئي، وفي وزارة الأوقاف لـ(1000) إمام وخطيب و(1000) عامل، وفي مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل لـ(250) باحث قانوني و(50) مهندس في مجالات متنوعة، وفي الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لـ(100) سائق و(70) عامل رصف، وفي الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل لـ(24) مهندس بناء سفن و(4) أخصائي حاسبات آلية، وفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ(18886) معلم مادة.

وسيتم الإعلان لاحقا عن مسابقتين أخريين في وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لـ(120) أخصائي زراعي بالحجر الزراعي، وفي هيئة الأبنية التعليمية لـ(238) وظيفة.