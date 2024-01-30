مصنع يازاكي بالفيوم يوفر 3500 فرصة عمل

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن مصنع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، يعد تعزيزا للتعاون بين مصر واليابان، موضحاً أن محافظة الفيوم تعد أحد المحافظات التى تمتلك فرصا واعدة ولديها المناخ الجيد للاستثمار، وإنشاء مصنع يازاكي لانتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، يعد نتاج جهود مختلف الأجهزة التنفيذية على أرض الفيوم على مدار عامين، ويعد المصنع علامة فارقة فى مجال الصناعة على أرض المخافظة، وهو أحد ثمرات الرخص الذهبية.

وتسعى الدولة المصرية لتوفير العديد من المزايا للمستثمرين الاجانب والمحليين، كما تسعى لعقد شراكات جادة مع دول أوروبا وامريكا بجانب دول الخليج العربي. وأكد، أن العلاقات «المصرية- اليابانية» تشهد تطوراً كبيراً من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

موضحاً أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان، مضيفاً أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة بشتى المجالات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية حشدت العديد من مواردها للتنمية في الاستثمارات الصناعية والتوسع فيها، وكان نتاج ذلك التعاون المثمر والبناء مع الجانب الياباني في مختلف أوجه الاستثمار وعلى رأسها الاستثمارات الصناعية.

ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة "يازاكي اليابانية" بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الشكر لوزير التجارة والصناعة، ولمحافظ الفيوم، على تعاونهما المثمر والبنّاء مع مسئولي الشركة، مشيراً إلى أن شركة يازاكى اليابانية تمتلك 140 فرعاً بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإليكترونية للسيارات، بمبيعات سنوية تصل إلى 12.5 مليار يورو.

مضيفاً أن المصنع المقرر إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع من نوعه بمصر، وهو الخطوة الأولى للشركة على أرضها، وسيتبنى قيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وسيكون نقطة الانطلاق لإنشاء 5 مصانع أخرى للشركة في مصر.

مصنع شركة يازاكي بالفيوم بتكلفة 30 مليون يورو كمرحلة أولى ..

وأضاف، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المصنع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، بتكلفة 30 مليون يورو كمرحلة اولي، ويضم مصنعاً، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات.

مشيراً إلى أنه سيتم تصدير منتجات المصنع بنسبة 100%، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنوياً، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "يازاكي مصر" للأنظمة الكهربائية للسياراتا، أن اختيار مصر للتوسع في مشروعات شركة "يازاكي اليابانية" جاء نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية واللوجستيات، وحوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المجاورة بما فيها دول أوربا، كما جاء اختيار محافظة الفيوم لإقامة هذا المشروع العملاق بسبب الدعم والجدية من قيادتها التنفيذية، وتوافر العمالة، ووجود البنية التحتية التعليمية بالقرب من منطقة إقامة المصنع، لافتاً إلى أن كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا هم المستهدفين بإنتاج المصنع.