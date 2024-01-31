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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية

مباراة طلائع الجيش
مباراة طلائع الجيش و الجونة

حسم فريق طلائع الجيش تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على الجونة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

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وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الوقت الأصلي للمباراة ليتجه فريقا طلائع الجيش و الجونة لركلات الترجيح على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، والتي انتهت بنتيجة ٦ / ٥ للفريق العسكري.

سجل أحمد عبد الرحمن زولا هدف التقدم لفريق طلائع الجيش بالدقيقة 27 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب أشرف مجدي من اقتناص هدف التعادل للجونة في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

طلائع الجيش إلى نصف النهائي

بهذا الفوز يصعد فريق طلائع الجيش إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة المصرية، بينما يودع الجونة البطولة.

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