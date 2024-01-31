اليوم.. الجونة ضيفًا ثقيلا على طلائع الجيش بكأس رابطة الاندية المصرية

يلتقي فريق طلائع الجيش أمام الجونة، مساء اليوم، في اللقاء الذى يجمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية.

و تقام مباراة طلائع الجيش والجونة في الرابعة والنصف عصر اليوم، فيما صعد طلائع الجيش كأول المجموعة الثانية والتي ضمت أندية بيراميدز وفاركو وفريق زد إف سي.

ولعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، بينما تعادل في لقاء وحيد أمام فريق بيراميدز بهدفين لكل فريق.

وفاز طلائع الجيش المباراة الماضية أمام فريق فاركو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بهدف نظيف.

وتذاع مباريات كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة عبرشبكة قنوات اون تايم سبورت بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها اون تايم 1 ، اون تايم 2 .