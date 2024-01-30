موقف خريبين.. تشكيل منتخب سوريا المتوقع ضد إيران

يستعد منتخب سوريا بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر لملاقاة نظيره الإيراني، مساء غد الأربعاء، على ملعب عبدالله بن خليفة، في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 في البطولة التي تستضيفها قطر.

موعد مباراة سوريا وإيران

تنطلق مباراة سوريا وإيران غداً الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

ستكون مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا منقولة بشكل مباشر عبر قنوات ssc الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا 2023.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سوريا وإيران: "المباراة ستكون صعبة أمام أحد أقوى منتخبات آسيا لكننا متفائلين وسنكون بقوة".

وتابع: "سنعمل على تقليل الأخطاء، نمتلك الروح والحماس ولدي ثقة في جميع اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس".

وأضاف: "طموحنا الآن الفوز في مباراة الغد وأنا لا أفكر في أبعد من ذلك الآن، هدفي إسعاد الشعب السوري".

واختتم كوبر: "كرة القدم فيها مفاجآت بعيدة عن كل الحسابات كل الاحتمالات مفتوحة غداً لدينا صلابة وروح التحدي لتحقيق الفوز".

وقال أمير قلعة نويي مدرب إيران في المؤتمر الصحفي: "نعرف أسلوب مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني هيكتور كوبر، هو مدرب مخضرم يحمل مسيرة مذهلة في عالم التدريب".

وأضاف: "علينا إبراز جودتنا الهجومية في اللقاء، والتركيز من أول دقيقة حتى يتم حسم الأمور وتحقيق الهدف المرجو وهو الفوز والتأهل للدور المقبل".

وتابع: "مباراة سوريا ستكون من أصعب المواجهات وعلينا خوضها بتركيز كبير، خاصة أن منافسنا يتميز بدفاع قوي وتنظيم في جميع خطوطه".

تشكيل سوريا المتوقع أمام إيران

أحمد مدنية، عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود، عمار رمضان، إبراهيم هيسار، بابلو صباغ.

ومن المتوقع أن يبدأ عمر خريبين المباراة على دكة بدلاء سوريا كورقة رابحة للمدرب كوبر حال التأخر في النتيجة، بالإضافة للإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخراً وعاد للتدريبات بشكل طبيعي.

ونجح منتخب سوريا في اقتناص بطاقة التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط.

وتصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.