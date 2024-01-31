تضامن المنيا يسلم 146 مشروعا للأسر الأكثر احتياجا

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، ان المديرية تستكمل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "فرصة"، للتمكين الإقتصادي ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم تسليم 146 مشروعًا للأسر الاكثر احتياجا.

جاء ذلك، بحضور اماني علي تامر وكيل المديرية، وتم التسليم في مقر توكيل" المتوكل بالله "للعدد والأدوات في المنيا، واضاف ياسر بخيت، انه تم تنفيذ هذه المشروعات المتنوعة، لدعم وتمكين الحرفيين في مشاريعهم الصغيرة ، بهدف تحسين مستوى عملهم وزيادة دخلهم ، و تم توفير الأدوات والمعدات اللازمة للحرفيين في مجالات مثل ، ميكانيكا السيارات ، والدراجات البخارية ، والحدادة ، والبويات ، والسباكة ، والنقاشة ، والنجارة ، والصيانة وغيرها، ويشمل إجمالي المشروعات على مرحلتين 290 مشروعًا.

وحضر التسليم مي صابر منسق نقل الأصول ، و إبراهيم فرج ، مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا ، و باسم مدير المشروع ، وماجدة ممدوح المدير التنفيذي، بالإضافة ، إلى فريق مصر الخير، وفي سياق متصل، انتهت مديرية التضامن بالمنيا ، من أعمال اللجنة المشكلة لإختيار الأم المثالية ،لعام 2024 في محافظة المنيا، وتم اتباع المعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الاختيار.

أفاد ياسر بخيت أنه تم الالتزام بالشفافية والحيادية التامة ، في عملية اختيار الأمهات المثاليات ، وسيتم تصعيدهن لوزارة التضامن الإجتماعي ، للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة السنوية ، لإختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية في مارس المقبل.

وكان قد تقدم 20 أمًا للمديرية ، حيث تنطبق الشروط على 8 منهن ، بما في ذلك 3 أمهات مثاليات طبيعيات ، و2 أمهات معاقات وذوي احتياجات خاصة ، وزوجة شهيد، وأم مثالية لإبن معاق، وأم بديلة.

يُذكر أنه تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الإجتماعي ، عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للإحتفال بالأم المثالية لعام 2024 ، وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ المنيا ، وشارك في اللجنة ممثلون لبعض الجهات التنفيذية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ، ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة ، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الإجتماعي.