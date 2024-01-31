الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة المرينجي للمواجهة المرتقبة مساء غدًا الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره خيتافي ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023/2024.

 

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ختيافي في الساعة العاشرة مساء غدا الخميس على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن لقاءات الليجا. 

 

وشهدت قائمة النادي الملكي عودة لاعب الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام بعدما كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام لاس بالماس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة خيتافي كالتالي: 

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران

خط الدفاع: كارفخال – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – روديجر – ميندي

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز

 

الجريدة الورقية