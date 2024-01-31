مخاوف من خلق سوق سوداء للذهب

تحذر منصة "آي صاغة" من الدفع بسوق الذهب لـ" سوق سوداء"، عقب تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار عشوائية أعلى من الأسعار المعلنة حاليًا، ما يضرر بمقدرات الوطن ومصلحة المواطنين.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة أوقفت عمليات التسعير، عقب تطور الأوضاع داخل سوق الذهب، بفعل عمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات لأسعار موازية للتسعير الملعن، وتنفيذ عمليات البيع بأسعار أعلى من المعلنة بكثير، وبصورة عشوائية.

وأكد إمبابي، أن تداول أسعار موازية داخل المحلات، وترك كل محل أو منطقة لتسعير عشوائي وفقًا لمطالبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، سيدفع سوق الذهب إلى "سوق سوداء"، وينشئ سعر للذهب مختلف بين تاجر وآخر، ومنطقة وأخرى، ومحافظة وأخرى.

أوضح أن انعدام الشفافية، والتعتيم على التسعير، نتيجة توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، خلق حالة من التسعير العشوائي، والأسعار المتباينة من محل لآخر، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.

أضاف أن المنصة أعلنت وقف التسعير والبيع والشراء لأجل غير مسمى، ولحين استقرار السوق، وتداول أسعار عادلة، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الفوضى، فلن تشارك المحلات التي تحمل حسًا وطنيًا في المشاركة في خلق سوق سواء للذهب، والإضرار باقتصاد بلادها.

وتؤكد المنصة، أنها لن تشارك في الإضرار بأموال المواطنين وضياع مدخراتهم، أو المساعدة فى هدم اقتصاد مصر لتحقيق أرباح شخصية، وتدعو المواطنين الراغبين في الشراء أو البيع، الانتظار وترقب استقرار الأسواق.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2042 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، وسط ترقب للأسواق العالمية، لقرار الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مساء اليوم الأربعاء، بجانب تصريحات جيروم باول، رئيس البنك، للحصول على إشارات واضحة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتتزايد الوقعات حول إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغير وعند مستوى 5.25 و5.5 %