جامعة أسيوط الأهلية تطلق معسكرات ومراكز تدريبية خلال إجازة منتصف العام

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن خريطة الفعاليات والأنشطة التي تقيمها وتشارك فيها جامعة أسيوط الأهلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024، وبإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف الاهتمام بالشباب، تنفيذا لتوجيهات الدولة في بناء الإنسان، وبناء شخصية الطالب الجامعي واكتمالها.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي بضرورة التنوع في الأنشطة وتشجيع الطلاب على الانخراط فيها، وتوسيع قاعدة المشاركين وخلق حراك طلابي في مختلف الأنشطة الطلابية، ومختلف المجالات الفنية، والثقافية، والرياضية، وضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، والزيارات الميدانية للمشروعات القومية، والأنشطة الاجتماعية واستحداث المسابقات وإطلاق المعسكرات التدريبية بهدف تأهيل الطلاب وتحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على دعمه ورعايته لكافة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية، وتوفير ما يلزم من الأدوات والإمكانيات، والتي تمثل محورا مهما من محاور بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي كمتطلب من متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030 بشأن الاستثمار في الشباب وطاقاتهم، وأصبحت الأنشطة الطلابية ركنا أساسيا وتقليدا راسخا من تقاليد التعليم الجامعي.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى إن جامعة أسيوط الأهلية تضم عدد من الملاعب المتطورة والساحات الترفيهية المخصصة، في مختلف الألعاب الفردية والجماعية والمؤهلة لاستضافة كافة المسابقات الرياضية، مشيرا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتتضمن مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، وتشمل تنظيم معسكرات ومراكز تدريب لمنتخبات الجامعة في ألعاب كرة القدم، الطائرة، تنس طاولة، أنشطة ترويحية، وتتضمن النشاط الفني إطلاق الدوري المعلوماتي بمشاركة طلاب كليات الجامعة، مسابقة تحفيظ القرآن.

وتشمل الأنشطة الفنية تنظيم ورش تدريبية في مجالات الفنون التشكيلية، والرسم، وتتضمن أنشطة النشاط الاجتماعي تنظيم معسكر تدريبي لطلاب الشطرنج، إلى جانب تدريب وتأهيل الطلاب استعدادا للمشاركة في "لقاء الصداقة" والمنعقد بالجامعة الأهلية والذي يجمع طلاب جامعة أسيوط الحكومية ونظيرتها الأهلية والطلاب الوافدين.