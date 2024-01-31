الأخضر في القمة.. سعر الدولار بـ السوق السوداء اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء بـ السوق السوداء.. انشغل الشعب المصري خلال الـ24 ساعة السابقة بأسعار الدولار، وتهم في البحث المتصل على محركات البحث لمعرفة أحدث المستجدات التي طرأت على العملة الأمريكية ولكن في السوق السوداء هذه اللحظة، حيث تعدت العملة حاجو الـ70 جنيهًا، لتصل هذه اللحظة لـ72.5 جنيه، مما أدى هذا إلى ارتفاع كل أسعار السلع لا سيما أسعار الذهب بشكل كبير تعدى ال4000 جنيه لعيار 21.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار الآن في السوق السوداء

الدولار

جاء اليوم سعر 1 دولار أمريكي 72.0 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 5 دولار أمريكي 359.9 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 10 دولار أمريكي 719.7 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 25 دولار أمريكي 1,799.2 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 50 دولار أمريكي 3,598.5 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 100 دولار أمريكي 7,197.0 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 500 دولار أمريكي 35,985.0 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 1000 دولار أمريكي 71,970.0 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 5000 دولار أمريكي 359,850.0 جنيه مصري

جاء اليوم سعر 10000 دولار أمريكي 719,700.0 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.