موسي فقي: إيطاليا لم تطلب رأينا وأفريقيا لاتمد يدها إلي شركاء كمتسول



قال موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أؤكد بقوة على أن أفريقيا لا تمد يديها إلى الشركاء كمتسول، أو كطالب لا يقدم شيئا ، طموحنا أعلى ،نحن ندعو إلى نقلة نوعية، إلى نموذج جديد للشراكة التي ترسم الطريق نحو عالم أكثر عدالة وبالتالي أكثر أهمية لبناء السلام والرخاء من خلال جسور الصداقة وليس من خلال الحواجز الأمنية، التي ينظر إليها على أنها حواجز العداء.



وبالتالي فالمسؤولية جماعية بالضرورة ،هذه هي الطريقة الوحيدة لشراكتنا لتكون داخلية ومحترمة ومتبادلة المنفعة للطرفين ،وتمنياتنا الصادقة أن تشارك إيطاليا معنا بشكل أكبر بهذه الروح جاء ذلك أثناء كلمته التي في القمة الأفريقية الإيطالية التي إنعقدت في روما أول أمس .

واشار أثناء كلمته انه يتم صياغة أولوياتنا من خلال الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي، أجندة 2063، ويتم تسهيلها من خلال الاستراتيجيات التي تم وضعها في مختلف مجالات التركيز لشراكتنا الاستراتيجية.

وفي هذه الرؤية، تشكل الزراعة والبنية التحتية والبيئة والطاقة والصحة والتعليم والرقمنة على رأس أولوياتنا.

ومن الواضح أن هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الأولويات: عبء الديون الثقيل، والآثار المترتبة على تغير المناخ، وصعود التطرف العنيف والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي، وعجز التمويل الكافي، والأخطاء الجسيمة في الحكم.

وأفهم أن خطة ماتي التي اقترحتها السيدة رئيسة المجلس، والتي كنا نود أن نستشار بشأنها، تتفق مع هذا.

وأوضح أن أفريقيا مستعدة لمناقشة معالم وطرائق تنفيذها. ويجب أن أؤكد هنا على ضرورة مطابقة الأفعال بالأقوال. سوف تفهم أنه لا يمكننا أن نكون راضين عن الوعود التي لا يتم الوفاء بها في كثير من الأحيان.

وأكد انه يجب أن تؤخذ في الاعتبار بعض المبادئ التي تحكم شراكتنا، مثل العديد من المبادئ الأخرى ذات الطبيعة الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وأول هذه المبادئ هو مبدأ الحرية فتقوم الشراكة الدولية للاتحاد الأفريقي على مفهوم الاختيار الحر للشريك.



إنها شراكة غير متجانسة ،عند التعامل مع شريك، فإننا نحرص على الحفاظ على حريتنا الكاملة للحفاظ على تنوع شركائنا ،نحن لا نفرض أي شيء على شريكنا. فهو لا يفرض علينا أي شيء ،إن شراكتنا هي شراكة الحرية والتوافق.



والمبدأ الثاني هو مبدأ المنفعة المتبادلة. إن أفريقيا لا تأتي إلى الشراكة معدمة خالية الوفاض. إن أفريقيا ملتزمة بشراكتها على أساس علاقة متوازنة ذات منافع متبادلة ومشتركة. وهذا ما سيجعل شراكتنا جذابة وجذابة.



و أضاف فقي أن إيطاليا تعد نقطة الانطلاق الرئيسية لتدفقات الهجرة من أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ولذلك فهي تشاطر أفريقيا الاهتمام الدائم بإيجاد حل دائم لهذه الظاهرة التي أصبحت مأساوية مرارا وتكرارا ، وإن الهجرة الجماعية لا تؤدي إلى إخلاء قارتنا من القوى العاملة في عصرها الذهبي فحسب، بل إنها تفعل ذلك في حالة من التعاسة والهشاشة الشديدة والإهانة لشعبنا، وشبابنا على وجه الخصوص ،وسيظل نطاق شراكتنا حول هذه القضية محدودًا حتى تبلغ ذروتها في تعديل هيكلي لنموذج التنمية بما في ذلك نهج جديد لإدارة تدفقات الهجرة.



وأكد انه لا توجد هنا استراتيجية فعالة، بل استراتيجية واحدة فقط: تحويل المناطق الشاسعة التي تعاني من الفقر والإقصاء والمعاناة الإنسانية إلى مساحة من الرخاء والتنمية. العلاج موجود. إنه في تقاسم الرخاء، والمساواة في الرخاء. العالم يشبه سفن التواصل ،أكمل واحدة وأنشئ البوابة وسترى.

وقد أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بيان اليوم حول أزمة التي يتعرض لها أعضاء منظمة مجموعة الإقتصادية غرب أفريقيا الإقتصادية الإيكواس أعلن فيه آسف شديد لإعلان انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجموعة الإيكواس .



ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ضم جميع الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الوحدة التي لا بديل عنها في الإيكواس والتضامن الأفريقي المعزز.

و أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأنه يقوم بإشراك القادة الإقليميين لتكثيف الحوار بين قيادة الإيكواس والثلاثة دول المنسحبة ، وأنه سيتم نقاش هذا الموضوع بالكامل من قبل لجنة الاتحاد الأفريقي لمنح جميع القدرة على نجاح منطق الحوار الأخوي، بعيدًا عن جميع التدخلات الخارجية التي تحدث باستمرار.

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