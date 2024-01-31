بمشاركة جوهرة واخراج يعقوب المهنا .. يوكي يطرح اغنية "بم بم"

طرح المطرب يوكي أغنية جديدة بعنوان "بم بم" ، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، والعديد من المنصات الغنائية ، بجانب عرضعا على مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية .

وتم الاستعانة بالفنانة الاستعراضية "جوهرة" للمشاركة في تصوير الكليب ، والاغنية من كلمات أحمد يوسف جوكر ، والحان وتوزيع رامي المصري ، وتم تصويرها بتكنيك سينمائي باشراف المخرج يعقوب المهنا . و استايلست ساندرا، تحت اشراف كبار المتخصصين في مجال الازياء والإكسسوارات من Pom pom بوتيك بالبحرين، والتي تعد من أشهر الأماكن المتخصصة في أزياء المشاهير بالوطن العربي والدول الأجنبية.

ومن جانبه قال المهنا في تصريحات صحفية أن الاغنية تبث روح الطاقة الايجابية ، وأنه اعتمد على اظهار المطرب يوكي بـ"الماسك" ، لتأكيد رسالة مهمة وهى أن المحتوى هو الاهم ، وان الموهبة تفرض نفسها حتى لو لم يكن صاحب هذه الموهبة معروفاً للجميع ، مشيراً الي أن يوكي يغني بالعديد من اللهجات العربية واللغات الاجنبية ، منها المصري والجزائري والمغربي والخليجي ، بجانب الانجليزية والفرنسية والاسبانية .



وأضاف المهنا أنه هناك اتجاه خلال الفترة المقبلة لانتاج مجموعة من الاعمال الأخرى للمطرب "يوكي" ، فهو فنان عربي يسعى لتقديم مجموعة اعمال يكون فيها الترفيه والمحتوى الجيد هو الاساس ، مؤكداً أن هدف "يوكي" هو اسعاد الجمهور وليس بحثاً عن الشهرة .

وعن الاستعانة بالراقصة جوهرة ، قال المهنا ، أنها أضافت كثيراً للكليب ، فهي تتميز بـ "طلة جميلة" ، وخفة دم وحضور قوي ، مما أثرى الكليب بفضل الكيمياء الفنية التي حدثت بينها وبين يوكي .

يشار الي أن المطرب يوكي، كان قد سبق وتعاون مع "المهنا" في اغنيتين هما : أغنية «جامب jump»، وهي من كلمات كريم ناصر، وألحان وليد عطار، وتوزيع رامي المصري، وعقب طرحها حققت نجاحا كبيرا على عدة مواقع منها التيك توك، ولقبها رواد هذه المواقع بأغنية الساحل الأولى.

أما الأغنية الثانية فهى «حياتي ديما» ، والتي تم طرحها باللغتين العربية والانجليزية، مستخدماً فيها الذكاء الاصطناعي لأول مرة في كليب عربي بتقنيات عالمية ، وتم تسجيل الأغنية وتوزيعها ما بين فرنسا إانجلترا، حيث تم طرحها على العديد من المنصات الغنائية في عدد كبير من الدول العربية.