الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان غزة بإخلاء عدة مناطق.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

اطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، نداء عاجلا إلى السكان المتواجدين غربي مدينة غزة.

وأعلن أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":

عاجل، نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى.من أجل سلامتكم نحثكم على إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح.


واستكمل ، في تغريدة أخرى: 

نعلن عن فترات التعليق التكتيكي والمحلي المؤقت للنشاطات العسكرية في قطاع غزة لأغراض إنسانية اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.

اليوم الأربعاء (31/1) الحي الإداري في رفح.

يوم الخميس (1/2) حي الجنينة في رفح.

يوم الجمعة (2/2) حي السلام في رفح.

 

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