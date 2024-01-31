بحوث الصحراء ينظم ندوة إرشادية للمزراعين والمنتفعين بمنطقة آبار الريف المصري بتوشكى

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتعزيز دور المراكز البحثية العلمية فى دعم المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعي للإستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع.

وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء، قام فريق من محطة بحوث توشكى التابعة لمركز بحوث الصحراء بتنظيم ندوة إرشادية للمزارعين والمنتفعين بمنطقة آبار شركة تنمية الريف المصري بتوشكى.

توعية المزارعين

وأوضح "شوقي" أن الهدف من الندوة هو توعية المزارعين وحثهم على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتعريفهم بالمحاصيل وأصنافها التي تجود زراعتها بالمنطقة ومواعيد زراعتها المثلى، وكذلك تحسين وتطوير منظومة الرى بمزارعهم وذلك لترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إستخدام المياه وذلك لزيادة المساحات المنزرعة بالمنطقة بالمحاصيل المهمة والإستراتيجية والحصول على إنتاج إقتصادي عالي مما يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين والمزارعين والمستثمرين لتقديم النصائح والإرشادات وذلك بتوجيهات مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأرضي وضمن خطة المركز.

وأكد الدكتور سعد نصار- رئيس محطة بحوث توشكي علي أهمية الزراعة فى المواعيد المناسبة والعروات المناسبة للظروف الجوية للمنطقة، وكذلك إنتقاء الأصناف المناسبة طبقا للخريطة الصنفية لكل محصول، وضرورة إستخدام برامج ري وتسميد بالكميات المثلى تستند إلى إسلوب علمي وذلك لترشيد إستخدام المياه مما يسهم فى زيادة المساحة المنزرعة على كل بئر مياه جوفي بالإضافة إلي أهمية الإستفادة من المخلفات النباتية مثل نواتج تقليم أشجار الفاكهة والنخيل وكذلك الحشائش ومخلفات المحاصيل فى نهاية الموسم الزراعي وعدم إشعال النيران بها وحرقها كما يفعل كثير من المزارعين ولكن يتم تدويرها بفرمها وإستخدامها فى تصنيع سماد عضوي (كمبوست) وإنتاج أسمدة عضوية خالية بذور الحشائش والإصابات المرضية تستخدم فى تسميد الزراعات.