تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفلتين بمدينة نصر

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة والد طفلتى مدينة نصر وآخرين بتهمة خطفهم من أنسانير داخل عقار بمدينة نصر، لجلسة 7 فبراير.

وكشفت تحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر، أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وكشفت الداخلية لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، إذ تبين إن الواقعة تعود إلى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهي مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.