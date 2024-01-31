طلاب الأزهر يُبدعون في حب مصر بالأناشيد والقصائد الدينية بمعرض الكتاب

جذبت الفقرات المتنوعة التي قدمها طلاب الأزهر الشريف، زوار جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الولى للكتاب وتفاعلوا مع قوة وتميز أداء الطلاب، وأظهرت العروض والفقرات أهمية الانتماء للوطن، وتأكيد محورية الدور المصري في دعم القضايا العربية والإسلامية.

حيث قدمت فرقة الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، مجموعة متميزة من الأناشيد والقصائد الدينية والابتهالات في حب مصر الغالية.

ضرورة الدفاع عن مصر.



كما وجهت رسالة بضرورة الدفاع عن أرض مصر الغالية ورفض محاولات العبث بمقدرات الوطن؛ وذلك في إطار دور الأزهر التعليمي والوطني، ودعمه لقدرات طلابه الثقافية والفنية وتشجيعهم على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم.

يشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

يعقد جناح الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، عدد من الندوات التثقيفية بحضور نخبة من الشخصيات العامة الفاعلة، حيث يستضيف جناح الأزهر معالي السفيرة سها الجندي؛ وزيرة الهجرة، وفضيلة أ.د/ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ومعالي السفيرة سامية بيبرس، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري للتنمية والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز الهوية الوطنية بالمجلس، وذلك لمناقشة "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، ويدير الندوة، الإعلامي محمود عبدالرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ويعقد جناح الأزهر ندوة حول "مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فهم النصوص الدينية"، يحاضر فيها الدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس عمداء الهندسة العالمي، والدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويدير الندوة الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر .

كما يعقد جناح الأزهر الشريف لقاءً في إطار حملة "اقرأ"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر للتشجيع على القراءة، ندوة بعنوان "مجلة الأزهر في عيون القراء"، يحاضر فيها الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة الأستاذ محمد فتحي، مدير عام مجلة الأزهر.

