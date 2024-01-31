الزمالك يقترب من إنهاء صفقة عبد الله السعيد

المفاوضات عادت من جديد

اقترب نادى الزمالك من إتمام صفقة عبد الله السعيد حيث تجري الآن مفاوضات جاده بين حسين لبيب ومسؤولى بيراميدز على الخطوط النهائيه لإتمام الصفقه فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال للزمالك وتمسك المجلس أيضا باتمام الصفقه ويجري الاتفاق حول تسديد مستحقات بيراميدز المتأخره من صفقة عمر جابر وعماد نبيل دونجا وقيمتها ١٨ مليون جنيه بالإضافة إلى عشرة ملايين جنيه أو بيع إبراهيما نداى بصفه نهائيه

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الإثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.