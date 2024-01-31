سفير مصر يقدم أوراق اعتماده في بنما وكوستاريكا

قدم السفير حازم حنفى، أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى بنما للرئيس لورنتينو كورتيزو، وذلك في احتفال بقصر الرئاسة، حيث نقل تحيات الرئيس السيسي وتكليفه بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الرئيس البنمى على تقديره العميق لمصر وشعبها، وطلب نقل تحياته إلى رئيس مصر.

كما استقبلت وزيرة الخارجية خانينا تيواني مينكومو، سفير جمهورية مصر العربية بعد تقديم أوراق الاعتماد لمتابعة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالين الثقافي والاقتصادي، فضلا عن التعرف على رؤية مصر للأوضاع في المنطقة.

كما قدم السفير حازم حنفي أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى كوستاريكا لنائب الرئيس ستيفان برونر يوم ٢٦ يناير الجاري في قصر الرئاسة بالعاصمة سان خوسيه، حيث عُقدت جلسة مطولة بحضور وزير الخارجية أرنولدو أندريه تينوكو، تناولت مجمل العلاقات الثنائية واهمية تطويرها، والفرص الكثيرة المتاحة في الاستثمار العقارى والسياحى، فضلا عن البنية التحتية من طرق ومطارات، وفرص مشاركة الشركات المصرية في المعارض التجارية المقامة في كوستاريكا لزيادة التجارة بين الجانبين.

كما تم الإشارة إلى تميز المنتجات المصرية في مجالات الأنسجة والمنتجات الزراعة والصناعات الغذائية، ومواد البناء والأدوية والتكنولوجيا، وتزايد أعداد السائحين من كوستاريكا إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

وعقد الرئيس الكوستاريكي رودريجو تشافيس روبلز، فعالية مساء نفس اليوم لكل أعضاء السلك الدبلوماسي المقيم وغير المقيم عبر فيها عن ترحيبه بكل السفراء الجدد في كوستاريكا، واهتمامه بتنمية العلاقات الثنائية.