عاجل
مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

سفير مصر يلتقي بأكبر تجمع للأطباء المصريين بالنمسا.. خاص

لقاء سفير مصر بالنمسا
لقاء سفير مصر بالنمسا مع الجمعية الطبية المصرية

علي هامش لقاء السفير الدكتور محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا ومندوبها الدائم لدي المنظمات الدولية، بأبناء الجالية المصرية بالنمسا بالنادي المصري، التقي بمندوبي الجمعية الطبية المصرية بالنمسا.

 

مستشار النمسا: نتمتع بشراكة وصداقة قوية مع بولندا

 حيث دار حوار مطول بين السفير المصري وبين الدكتور محمد سلامة، عضو ومؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا، والدكتور أحمد الجندي  عضو مؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا شرح فيها كلا منهما اهداف الجمعية و عدد الاطباء المشاركين بها والتي تعد اكبر تجمع للاطباء المصريين بالنمسا، متحدثين عن الانشطة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية بالنمسا وكيفية التواصل مع ابناء الجالية .
كما افاد محمود حميدة، سكرتير النادي المصري ان السفير المصري اعرب عن سعادته و تقديرة لما تقوم به الجمعية لخدمة الجالية المصرية، حيث أعرب السفير عن دعمه لاي نشاط او تجمع يفيد المصريين بالنمسا.

يذكر أن الجمعية الطبية المصرية بالنمسا، تعد من أكبر تجمع طبي بالنمسا حيث يبلغ مجموع اعضائها حتي الان 99 دكتور مصري بالنمسا.

caf17d2e-d40a-43b9-8a13-1f5c44371232
caf17d2e-d40a-43b9-8a13-1f5c44371232
0c2c1164-320f-408e-9c00-741fc48dcda4
0c2c1164-320f-408e-9c00-741fc48dcda4
8caf0be3-371f-4d8f-87de-feb3b0158084
8caf0be3-371f-4d8f-87de-feb3b0158084
e44894f9-bc1d-4d6d-82f3-d63ec55ad118
e44894f9-bc1d-4d6d-82f3-d63ec55ad118

مواد متعلقة

اتحاد العمال المصريين في ايطاليا يهنىء المصريين بعيد الشرطة

بهجت العبيدي: يظل محمد صلاح أيقونة الرياضة المصرية

إنشاء "المركز الوطني للهجرة" بتكليف من رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل

حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية في 2024

تزايد وصول المهاجرين لإيطاليا من طرابلس وانخفاض عدد الوافدين من برقة

وزير الدفاع الإيطالي يعلن جسر جوي مع مصر لنقل أطفال فلسطينيين للعلاج في إيطاليا
الجريدة الورقية