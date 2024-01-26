سفير مصر يلتقي بأكبر تجمع للأطباء المصريين بالنمسا.. خاص

علي هامش لقاء السفير الدكتور محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا ومندوبها الدائم لدي المنظمات الدولية، بأبناء الجالية المصرية بالنمسا بالنادي المصري، التقي بمندوبي الجمعية الطبية المصرية بالنمسا.

حيث دار حوار مطول بين السفير المصري وبين الدكتور محمد سلامة، عضو ومؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا، والدكتور أحمد الجندي عضو مؤسس للجمعية الطبية المصرية بالنمسا شرح فيها كلا منهما اهداف الجمعية و عدد الاطباء المشاركين بها والتي تعد اكبر تجمع للاطباء المصريين بالنمسا، متحدثين عن الانشطة التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية بالنمسا وكيفية التواصل مع ابناء الجالية .

كما افاد محمود حميدة، سكرتير النادي المصري ان السفير المصري اعرب عن سعادته و تقديرة لما تقوم به الجمعية لخدمة الجالية المصرية، حيث أعرب السفير عن دعمه لاي نشاط او تجمع يفيد المصريين بالنمسا.

يذكر أن الجمعية الطبية المصرية بالنمسا، تعد من أكبر تجمع طبي بالنمسا حيث يبلغ مجموع اعضائها حتي الان 99 دكتور مصري بالنمسا.

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