سفير مصر في إيطاليا يستقبل وزيرة التعاون الدولي

استقبل بسام راضي، سفير مصر في روما، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي ستشارك بالإنابة عن الرئيس السيسي، في رئاسة وفد مصر في قمة “إيطاليا - إفريقيا” التي تنعقد بالعاصمة روما يومي 28 و29 الجاري.

وقد أوضح بسام راضي أن القمة التى تنعقد برئاسة جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، ومشاركة كبار المسؤولين الإيطاليين تكتسب أهمية خاصة، حيث تعتزم إيطاليا تقديم خطة متكاملة للتعاون والتنمية في إفريقيا بالتعاون مع مصر والدول الإفريقية الفاعلة في القارة.

كما تركز القمة على عدد من المحاور الرئيسية هى: "أمن الطاقة، التعاون الاقتصادى، البنية التحتية، الأمن الغذائى، التدريب المهنى، الهجرة والقضايا الأمنية".

كما أكد بسام راضي أن مصر تطلع للعمل المشترك مع إيطاليا الصديقة وللتعاون المتعدد الأطراف البناء في القارة الأفريقية وتبادل الخبرات في إطار الخطة الايطالية المزمع اطلاقها خلال المؤتمر، والمعروفة باسم "خطة ماتيو" التى تم بلورتها بعناية ودقة داخل المؤسسات الإيطالية المعنية على مدار العام الماضى.

وتتضمن الخطة جوانب ومشروعات طموحة للغاية للتعاون البناء والشراكة المتبادلة المنافع مع القارة الأفريقية.