أستاذ علوم سياسية: للاحتلال الإسرائيلي مخطط لإنهاء دور وكالة “الأونروا”

كشف الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، متحدثًا عن قطع وسحب عدد من الدول التمويل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، موضحًا أن هذا القرار جاء في اليوم التالي لصدور القرارات الاحترازية من محكمة العدل الدولية.

إيقاف تمويل “الأونروا”:

وأوضح “الحرازين”، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل الدولية في قراراها الأخير الجمعة الماضية، استند إلى عدّة تقارير صادرة عن هيئات دولية، وبينها هيئة الأمم المتحدة والوكالات الدولية ومنها “الأونروا”.

وشدد على أنه ولابد من تذكر مخطط الاحتلال الإسرائيلي في محاولات سابقة في إنهاء دور وكالة “الأونروا” ودورها في تقديم الدعم والمساعدات إلى الشعب الفلسطينين واللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن والضفة والغربية وقطاع غزة، كما أنه كان هناك محاولات أخرى من أجل تصفية عملها داخل الأراضي الفلسطينية عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف أن ترامب في فترة رئاسته مصر، اتخذ قرارًا بوقف تمويل “أونروا” والتعامل على أن قضية اللاجئين غير موجودة، ومحاولة إسقاط القضية عن الطاولة تحت الضغط الإسرائيلي، متابعًا: “عندما بدأت محكمة العدل الدولية اتخاذ مجموعة تدابير احترازية، وأكدت أنّ هناك شبه إبادة جماعية ارتكبت بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.