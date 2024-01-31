الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عقب أزمة تعليق التمويل.. النرويج تعلن موقفها بشأن الأونروا

الاونروا
الاونروا

كشفت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية النرويجي أكد أن الأونروا شريان حياة هام لنحو 1,5 مليون لاجئ فلسطيني في غزة.

وأعلنت  مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، أمس الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحلّ محل الأونروا، وفق ماذكرت صحف متفرقة عربية ودولية.

فيما اعتبرت المنسقة أن أي منظمة أو خطة أو كيان لن يكون فعالا.

واتّهمت إسرائيل الأونروا بالسماح لحماس باستخدام بناها التحتية، بعدما اتّهمت موظفين فيها بالضلوع في هجوم الحركة على الكيان الصهيوني .
 

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