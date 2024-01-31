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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: إيقاف التمويل سيكون لها عواقب كارثية على شعب غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، إن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول الأعضاء بإيقاف تمويلها إلى الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة.أكدت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، إن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول الأعضاء بإيقاف تمويلها إلى الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة.

وبينت وكالة الأونروا في بيان لها، أن سحب الأموال والدعم من الأونروا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ككل.

ويُيشار إلى أنه صدر بيان مشترك لرؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا" سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة.

وكشف البيان المشترك لـ اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة، لافتًا إلى أن وقف تمويل الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيجريد كاج، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة “أونروا”.

 

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