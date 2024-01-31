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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه فى القنطرة

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بمخدرى "الهيروين ، الحشيش" وترويجهما على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز القنطرة غرب الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته (8 كيلو جرامات لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800,000) ثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

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