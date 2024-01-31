اعتماد نتيجة الفرقة الثانية لتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثانية 100% وللفرقة الأولى77%.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج المقررات الدراسية للفرقة الثانية جاءت كالتالي: الأجهزة المختبرية 100%، إدارة الجودة في المعمل 100%، الكيمياء الحيوية (1) 97%، علم الطفيليات (1) 98.5%، علم الفيروسات الأساسي 98.5%، أخلاقيات البحث العلمي 95.02%، الإحصاء الطبية 73.01%.

وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نتائج مقرارات الفرقة الأولى جاءت كالتالي: الرياضيات (1) 84.05%، المصطلحات الطبية 71.02%، الكيمياء العام 74.2%، الفيزياء الحيوية 86%، مهارات التواصل الفعال 90.04% ، متطلب الجودة 99.06%، متطلب اللغة الإنجليزية 99.03%.

ومن جانبها- أوضحت الدكتورة نورا رمضان عبد الحميد منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية ورئيس الكنترول أن عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى بلغ 271 طالب وطالبة، بينما بلغ عددهم بالفرقة الثانية 69 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه قد تم إعلان النتيجة على البرنامج،