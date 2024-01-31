مركز تدريب مياه أسيوط يجهز 4 قاعات بأحدث التقنيات لعقد الندوات والتدريبات

يواصل مركز التدريب والخدمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، برامجه التدريبية المقامة بأحدث القاعات والمجهزة بأدق الامكانات التكنولوجية.

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مركز التدريب الذي تمتلكه الشركة يعد إنطلاقة في حد ذاته لتهيئة الموارد البشرية وتحقيق التنمية المهنية لما يمتلكه من قاعات مختلفة والتى تعمل بالفترة الصباحية والمسائية، ومنها قاعة "ورش العمل التعاونى" والتى تسع 30 متدرب وقاعة أخرى للمحاضرات تسع 50 متدرب، وقاعة ثالثة للتعلم الإلكتروني وهي تسع 20 متدربًا، وقاعة رابعة للاجتماعات والتى تسع 30 متدرب وجميع القاعات مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المعينة على كفاءة التدريب من شاشة عرض وجهاز كمبيوتر ومكبر للصوت بالإضافة إلى تزويد كل قاعة بأدوات مساعدة للتدريب من سبورة بيضاء وقلم سبورة وعرض بروجكتور كهربائى مزود بجهاز تحكم عن بعد، وذو شاشة تعمل باللمس.

أوضـح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن المركز تمكن من اجراء العديد من البرامج والورش التدريبية المفعلة بمختلف قاعاته التدريبية سواء كان لأبناء الشركة أم لجهات خارجية مستأجرة لقاعات الشركة أو إحداهم كبرامج أساسيات معالجة الصرف الصحي، والمسار الوظيفي وأساسيات التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب وبرامج أساسيات التعامل مع العملاء بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية ، وبرامج الجمعيات التنموية والمشروعات الصغيرة معقباً أنه يمكن حجز قاعات المركز أو الاستعلام من خلال التواصل على الأرقام التالية 01227778189 أو على رقم 01280733381.