"نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" جامعة سوهاج تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "٥٥"، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتي ٦ فبراير المُقبل، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه خلال المجلس الأعلي للجامعات والذي عقد في رحاب جامعة أسوان بضرورة تنظيم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لذا قامت إدارة الجامعة بتوفير كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات، للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي ينظمها، بهدف تعظيم الاستفادة منه والذي يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب.



وأضاف النعماني أن معرض الكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط ، ويمثل محفلاً ثقافياً من طراز رفيع، وله دوراً إيجابي في تعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه، موجهاً الشكر لهيئة الكتاب المصرية وإدارة المعرض ووزارة للثقافة لتنظيم هذا الحدث المتميز وخروجه بهذا الشكل المشرف واللائق بمكانة الدولة المصرية.



وأوضح الدكتور خالد عمران ان إدارة الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالجانب التثقيفي والتوعوى لابنائها الطلاب لرفع وتنمية الوعى الثقافي، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنظيم تلك الزيارات التي تساعد علي توسيع المدارك بسعة العلم وكثرة العلوم وتنوعها، وحضور الندوات ورؤية آلاف الكتب والمطبوعات والمؤلفات، مضيفاً انه خلال الزيارة تفقد الطلاب جناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتعريف الطلاب بدور الاكاديمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والحد من انتشار الفساد من خلال التثقيف والتنوير وإعداد الوسائل العلمية لنشر الوعي والمعرفة في هذا المجال.



وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر أن الزيارة ضمت ٤٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، حيث تم خلال الزيارة تفقد اجنحة المعرض المختلفة ومنها جناح وزارتي الدفاع و الداخلية، وغيرها من الاجنحة المختلفة لكافة المشاركين، معرباً عن سعادته بشباب الجامعة الواعد الذين حرصوا علي استقبال المترددين من الجمهور الخارجي ومساعدتهم في تفقد أجنحة المعرض المختلفة.