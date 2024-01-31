تعرف على أبرز الفتاوى التى تهم الموظفين فى نشرة التنظيم والإدارة بسوهاج

أصدرت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، العدد الجديد من نشرة المعلومات الربع سنوية (العدد الثانى - يناير ٢٠٢٤)، إعداد إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمديرية، برئاسة عبد الناصر السيد محمود، وإعداد وتقديم َمصطفى محمد يوسف الباحث بالإدارة، تحت إشراف وتوجيه عصام هاشم الحناوي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة .

تضمن العدد كل ما صدر من قوانين وقرارات وكتب دوريةوفتاوى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام ٢٠٢٣ وتهم مجتمع العاملين بالجهاز الادارى للدولة. ومن الموضوعات المتميزة التى تضمنها العدد الجديد خطوة نحو التنمية البشرية ( التخطيط لمرحلة بعد الإحالة للمعاش). بالإضافة إلى الأبواب الثابته نبذة عن إنجازات الادارات بالمديرية، وفى رحاب آيه مع تفسير للشيخ الشعراوى وتذكرة طبيةوكاريكاتير الموظف، وتصريحات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالصحف المصرية.



جاء ذلك بمشاركة قسم العلاقات العامة، (هبة رمضان - عماد عارف)، ومراجعة قانونية إسماعيل ضيف الله اسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية، وبمساهمة من إدارة التفتيش وإدارة الموارد البشرية.