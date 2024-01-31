موعد صرف معاشات فبراير 2024، يبدأ صرف المعاش بداية من يوم 1 فبراير ويستمر حتى يوم 6 فبراير، حيث يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

ويتم صرف معاشات شهر فبراير 2024، عبر أماكن عدة منها: البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

الشريحة الأولى، الذين يحصلون على مرتبات أكثر من 1000 جنيه يومي 1 و2 فبراير 2024.

الشريحة الثانية، الذين يحصلون على مرتبات أكثر من 2000 جنيه يومي 3 و4 فبراير 2024.

الشريحة الثالثة، الذين يحصلون على مرتبات أكثر من 3000 جنيه يومي 5 و6 فبراير 2024.