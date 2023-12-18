الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ما هو المعاش المستحق لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من السنة الجديدة؟

اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما سيجري رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

الحد الأقصى للمعاش 

ونتيجة لذلك، سيصل الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من السنة الجديدة، إلى مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيات، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

txt

كيف تستفيد أرملة صاحب المعاش من التأمين الصحي؟.. تعرف على الشروط

وأضاف عوض أن الهيئة تستعد لصرف معاشات يناير 2024، لنحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيه بكافة محافظات الجمهورية، حيث يبدأ صرف معاشات يناير 2024 مع مطلع السنة الجديدة، في يوم الاثنين 1 يناير 2024.

ويمكن لأصحاب المعاشات ومستحقيه صرف المعاشات من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، بجانب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، علاوة على منافذ شركة فوري بجانب المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

txt

أبرزها تحديد موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاش.. تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين

مواد متعلقة

كيف تستفيد أرملة صاحب المعاش من التأمين الصحي؟.. تعرف على الشروط

مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تكرم مديرة التمريض لبلوغها سن المعاش

تكريم مدير الإدارة الهندسية بجامعة الأزهر فى أسيوط لبلوغه سن المعاش
الجريدة الورقية