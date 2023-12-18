ما هو المعاش المستحق لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من السنة الجديدة؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما سيجري رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

الحد الأقصى للمعاش

ونتيجة لذلك، سيصل الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من السنة الجديدة، إلى مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيات، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف عوض أن الهيئة تستعد لصرف معاشات يناير 2024، لنحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيه بكافة محافظات الجمهورية، حيث يبدأ صرف معاشات يناير 2024 مع مطلع السنة الجديدة، في يوم الاثنين 1 يناير 2024.

ويمكن لأصحاب المعاشات ومستحقيه صرف المعاشات من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، بجانب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، علاوة على منافذ شركة فوري بجانب المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.