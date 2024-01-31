جنوب الوادي تُناقش مقترحات تطوير مبنى إدارة الجامعة وإنشاء مسرح روماني

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق عمل تنسيق الموقع العام “مبنى رئاسة الجامعة”، بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عرفة محمود مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعة، والدكتورة دميانة داود يوسف المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة بقنا.

ودارت المناقشات حول تطوير وصيانة الموقع العام الحالي لمبنى رئاسة الجامعة وكيفية الاستفادة المثلى من المساحات الموجودة بالموقع العام مع تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمبنى.

كما ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع إمكانية إنشاء مسرح روماني مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة.

كما وجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بزراعة جيل جديد من الأشجار مستديمة الخضرة وقليلة الاستهلاك من المياه مع مراعاة البعد الجمالي والبيئي والحضاري، مشيرا الى أن من أساسيات جودة التعليم وجود بيئة تعليمية جاذبة، ووجه سيادته بعمل أكثر من تصور للمناقشة والدراسة.