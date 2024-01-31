الدولار يتجه لأكبر مكسب شهري منذ سبتمبر 2023

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، ليتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاضا في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأميركية اليوم.

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5 بالمئة إلى 0.6567 دولار وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار قليلا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأميركية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2022، إذ تترك بيانات الأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالا لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 103.60. وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2675 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة.

واستقر اليوان عند 7.1817 اليوم الأربعاء، بانخفاض واحد بالمئة خلال الشهر.