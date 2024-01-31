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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 31-1-2024، في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

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 سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

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