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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

تباينت أسعار صرف  العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 30-1-2024، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.24 جنيه للشراء، و33.44 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.24 جنيه للشراء.

33.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

39 جنيه للشراء.

39.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.35 جنيه للشراء.

100.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

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