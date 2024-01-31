يحل فريق الكرة الاول بنادي تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره ليفربول، مساء اليوم، بالجولة الـ 22 التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - بن تشيلويل.

في خط الوسط: مويسيس كاسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور كالاجر.

قي الهجوم: كول بالمر - نوني مادويكي - رحيم سترلينج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة احداث مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الـ10:15 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي، بتعليق عصام الشوالي.

وحسم التعادل الايجابي بين ليفربول وتشيلسي نتيجة مباراة الدور الأول التى جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" بالدوري الانجليزي.