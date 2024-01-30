الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شعبة الذهب تحذر من “لعبة خطيرة” في الأسعار يمارسها التجار والمواطنون.. فيديو

ذهب
ذهب

علق سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب، على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن ما يحدث مضاربات من التجار، ومن المواطن العادي أيضًا، حيث ان أسعار الذهب تجاوزت 23% في 4 أسابيع خلال شهر يناير.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إن الضغط وزيادة الطلب الرهيب، أدي لارتفاع الأسعار، مضيفًا:" بلاش نلعب مع الذهب هذه اللعبة الخطيرة".

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الذهب يسجل أعلى مستوى له في أسبوع

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

وتابع: "الذهب ليس أداة استثمارية، ولكنه أداة للادخار، وهناك فارق بين الاستثمار والادخار، وسعر الذهب الحالي أعلى من الطبيعي".

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، ولكن تبقى أسعار الذهب داخل نطاق محدد من التداولات في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع. 

 

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