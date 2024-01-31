نجم السنغال السابق : خروج المنتخبات الكبري مؤشر على تقدم الكرة الإفريقية

أكد فيرديناند كولي نجم السنغال السابق أن أسود التيرانجا تراجعوا بشكل غريب في مباراة كوت دايفور والتي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال فيرديناند في تصريحات برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي " منتخب السغنال تراجع بشكل غريب بعد التقدم على كوت ديفوار، ولأول مرة أرى منتخب السنغال يفقد الاستحواذ بتلك الطريقة "

وأضاف : " لم أكن أتوقع خروج مصر مبكرا من كأس الأمم كنت أنتظر وصوله على الأقل لنصف النهائي"

وأتم حديثه قائلا : "وخروج مصر والسنغال مفاجأة ولكن مؤشر على تقدم الكرة الإفريقية ".