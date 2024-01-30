قائد السنغال يتهم منظمي بطولة أفريقيا بالفساد

وجه كريبين دياتا لاعب منتخب السنغال، انتقادات حادة تجاه الجابوني بيير آتشو حكم لقاء كوت ديفوار والذي أقيم أمس الإثنين في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهى لصالح أصحاب الأرض.

في هذا الصدد اكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية اليوم الثلاثاء أن قائد منتخب السنغال عقب اللقاء مباشرة وجه انتقادات إلى اللجنة المنظمه للبطولة وحكم اللقاء متهما اياهم بتعمد اقصاء السنغال ومجاملة اصحاب الارض.

واضافت الصحيفةأن اللاعب قال مباشرة لحكم اللقاءأنت فاسد وتعمدت مجاملة أصحاب الارض باحتساب ركله جزاء لهم عند الدقائق الاخيره من زمن اللقاء منحتهم فرصه العودة مره اخرى في النتيجة.

وانتهى وقت اللقاء الاصلي والاضافي في مواجهه الامس التي اقيمت الحساب دور 16 بالتعادل الايجابي بهدف لكل منتخب بعد ان تقدم اسود التيرانجا مع الدقائق الاولى من زمن اللقاء وتعادل المنتخب الايفواري في الدقائق الاخيره من زمن المواجهة من ركلة جزاء تم احتسابها عقب الرجوع الى تقنيه الفار.