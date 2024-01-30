الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. علاء نبيل: روي فيتوريا فقير فنياً ويجب أن يرحل

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فقير فنياً ويجب أن يرحل في أسرع وقت ممكن.

ضياء السيد: فيتوريا ضعيف الشخصية ومشروعه وهم ولا توجد محاسبة


وقال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن استمرار البرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب بعد أمم إفريقيا كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عليها ".


وتابع نبيل: "روي فيتوريا يتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وكان من السهل التأهل إلى الأدوار النهائية ".

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