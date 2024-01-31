بشير التابعي: نحتاج لإدارة أجنبية بالكامل لتطوير الكرة المصرية

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن كل المؤشرات قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، كانت تُوحي بعدم تحقيق نتائج جيدة، والخروج مبكرًا قد يكون متوقع لدى العديد من المتابعين، مشيرًا إلى أن المدرب المصري هو الذي نجح في قيادة الفراعنة على مدار التاريخ، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعانة بأجانب لإدارة المنظومة بالكامل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "نحتاج لإدارة اجنبية، منها مدير فني ومدير تطوير، وإدارة مسابقات الكرة بالكامل، ويكون مسئولين بالكامل عن تطوير المنظومة الكروية بالكامل، هناك دول بدأت تتفوق بسبب وجود مخططين أجانب".

وأضاف: "يجب محاسبة من قام بتعيين بعض الأشخاص في مناصب لم يستطيعوا تقديم أي إضافة لكرة القدم المصرية سواء إداريين أو مدربين، واقترح وجود شركة اجنبية لتطوير الكرة المصرية بالكامل".

وواصل: "منتخب المغرب لم يحترم جنوب إفريقيا، ولاعبي أسود الأطلس كانوا يلعبون بكبرياء واضح، ولديهم ثقة في الفوز، وتصريحات مدربهم لم تكن جيدة، بينما المنتخب الجنوب افريقي كان أفضل من الناحية التنظيمة في الملعب، وقدم مستوى جيد في الدفاع، ولعبوا بأسلوب واضح، وخطفوا المباراة".

وتابع: "لم أصدق أن المغرب ستخرج، لأنني كنت اعتبرهم من أبرز المرشحين، لم يقدم المنتخب المغربي الأداء الجماعي المنتظر، واعتمدوا على الفردية في أوقات كثيرة من اللقاء".

وأتم: "يجب رحيل اتحاد الكرة الحالي، لا يوجد احد أصبح يتقبل فكرة وجودهم في أماكنهم حاليا".