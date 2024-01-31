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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باتريس نوفو: منتخب مصر إفتقد محمد صلاح بعد إصابته

باتريس نوفو
باتريس نوفو

علق الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني الأسبق لمنتخبي غينيا والكاميرون على اداء منتخب مصر في كأس الامم الإفريقية 2023.

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وقال نوفو في تصريحات عبر القناة الأولى: “  المنتخب المصري افتقد الجماعية والقوة الهجومية وافتقد محمد صلاح الذي يعد عنصرا هاما للغاية في منظومة مصر ”.

وأضاف: " الخروج بركلات الترجيح أمر صعب جدا على المنتخبات الكبرى.

وأكمل: “  منتخب كوت ديفوار أصبح لديه دافعا كبيرا لحصد اللقب وأعتقد أن منتخب كوت ديفوار أصبح مرشحا قويا لحصد اللقب، وكذلك نيجيريا ”.

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