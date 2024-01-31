باتريس نوفو: منتخب مصر إفتقد محمد صلاح بعد إصابته
علق الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني الأسبق لمنتخبي غينيا والكاميرون على اداء منتخب مصر في كأس الامم الإفريقية 2023.
وقال نوفو في تصريحات عبر القناة الأولى: “ المنتخب المصري افتقد الجماعية والقوة الهجومية وافتقد محمد صلاح الذي يعد عنصرا هاما للغاية في منظومة مصر ”.
وأضاف: " الخروج بركلات الترجيح أمر صعب جدا على المنتخبات الكبرى.
وأكمل: “ منتخب كوت ديفوار أصبح لديه دافعا كبيرا لحصد اللقب وأعتقد أن منتخب كوت ديفوار أصبح مرشحا قويا لحصد اللقب، وكذلك نيجيريا ”.