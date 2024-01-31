الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: لابد من إعادة الحسابات بعد خروج المنتخبات العربية من أمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه كان يتوقع إمكانية خروج منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه حزين لخروج أسود الأطلس رابع كأس العالم والخسارة بثنائية نظيفة، ولكن المنتخب الجنوب إفريقي كان أكثر واقعية في الملعب ومنظم بدرجة كبيرة.

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جنوب أفريقيا يُقصي المغرب بثنائية ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "المغرب يمتلك امكانيات كبيرة وكان من المفترض أن يذهب بعيدًا في البطولة، ليلحق بباقي المنتخبات العربية التي خرجت من البطولة".

وأضاف: "يجب على الفرق العربية أن تعيد تفكيرها مرة آخرى بعد المستوى المتراجع خلال البطولة، لابد أن تكون هناك وقفة لإعادة الحسابات".

وأكمل: "المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل قوي، وقدموا مستوى مميز للغاية خلال الدورة الحالية".

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