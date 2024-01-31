جاد الله: حسام حسن الأحق بتدريب منتخب مصر

طالب خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق برحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" روي فيتوريا لا يستحق الاستمرار في تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة خاصة بعد الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار على يد منتخب الكونغو ".



وتابع:"من وجهة نظري أن حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق الأحق بتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا ".