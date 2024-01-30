أشرف حكيمي يهدر ركلة جزاء للمغرب أمام جنوب أفريقيا

اهدر منتخب المغرب فرصة إدراك هدف التعادل امام نظيره الجنوب افريقي في المباراة المثيرة التي تجمعهما شمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأضاع أشرف حكيمي نجم المغرب ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعدما ارتدت تسديدته من العارضة.

تشكيل المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ياسن بونو

الدفاع: غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

خط الوسط، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي.

الهجوم: عبدالصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري.