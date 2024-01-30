الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أشرف حكيمي يهدر ركلة جزاء للمغرب أمام جنوب أفريقيا

اشرف حكيمي لاعب المغرب
اشرف حكيمي لاعب المغرب

اهدر منتخب المغرب فرصة إدراك هدف التعادل امام نظيره الجنوب افريقي في المباراة المثيرة التي تجمعهما شمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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كان 2023.. جنوب أفريقيا يلدغ المغرب بالهدف الأول

وأضاع أشرف حكيمي نجم المغرب ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعدما ارتدت تسديدته من العارضة.

تشكيل المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ياسن بونو

الدفاع: غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

خط الوسط، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي.

الهجوم: عبدالصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري.

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