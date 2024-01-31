تفاصيل ليالي باليه كليوباترا على المسرح الكبير

تواصل وزارة الثقافة خطة اثراء ميدان الإبداع فى مصر، تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى ارمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا، وذلك لمدة أربع ليالٍ تبدأ فى الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، الأحد والإثنين 1 ، 2 ، 4 ، 5 فبراير على المسرح الكبير.

باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز (رقصات ) ، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس ، ياسر شعلان ( إضاءة ) ، محمد الغرباوى ( مناظر ) ، مانويلا سييرى ( ملابس ) ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر ، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

يشار ان فرقة بالية اوبرا القاهرة، تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس ، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الاوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شيء.