هل تناول الإفطار في وقت متأخر يضر بالصحة؟

كشف الأطباء حقيقة خطورة تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر، مشيرين إلى إن الأفراد الذين يتناولونها بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة بنسبة 59% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا.

الموعد المناسب لتناول وجبتي الإفطار والعشاء

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني، أوضح الأطباء أيضًا أن تناول وجبة العشاء بعد الساعة العاشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، منوهين إلى أهمية عدم التفكير فقط في ما نأكله ولكن أيضا في موعد تناوله لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

فمن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين، كما يرتبط مرض السكري من النوع 2 بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.

في الوقت نفسه، قد يكون الصيام لفترات طويلة مفيدًا، في حال تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا والعشاء مبكرًا، مشيربن إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساء قد تحمي من الإصابة بمرض السكري ٢.